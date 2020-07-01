2020-07-01T20:20:15+03:00
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на фоне пандемии

Резолюцию об остановке боевых действий во всех конфликтах приняли единогласно
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Совбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на фоне пандемииСовбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на фоне пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Совет безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня во всех конфликтах в мире на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, поддержав таким образом призыв генсека организации Антониу Гутерреша. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Германии при Организации Объединенных Нацией Кристофа Хойсгена.

-Совбез ООН поддержал призыв генсека организации к глобальному прекращению огня в мировых конфликтах на фоне разрушительных последствий пандемии для всех государств, приняв соответствующую резолюцию, - говорится в заявлении постпреда.

Отмечается, что резолюцию приняли единогласным решением. В ней говорится, что Совбез выражает сильную обеспокоенность из-за серьезных последствий коронавируса по всему миру, особенно в государства, в которых сейчас происходят вооруженные конфликты. Представители ООН признали, что насилие и нестабильность в конфликтах могут значительно усугубить и без того сложную обстановку на фоне эпидемии, а пандемия, в свою очередь, ухудшает гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.

В тексте резолюции уточняется, что глобальное прекращение огня и гуманитарная пауза не касается военных действий и боевых операций против террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каиды"*, "Фронта ан-Нусры"*.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин указал на необоснованность и незаконность санкций со стороны США и Европы против Сирии на фоне и без того тяжелой экономической и эпидемиологической ситуации.

* запрещенные в России организации

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на фоне пандемии
ВОЗ оценила угрозу нового штамма свиного гриппа из Китая
«Замахнулся — бей»: Порошенко обратился к Зеленскому в зале суда
Полиция начала зачистку «автономной области» в Сиэтле
«Невосполнимая потеря»: Министр культуры прокомментировала смерть Виктора Проскурина
Дэйна Уайт показал "Бойцовский остров", где во время пандемии пройдут турниры UFC
МВД не зафиксировало серьезных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции
Самарские наблюдатели рассказали, как в регионе проходит голосование
Японские ученые создают устройство для общения людей и животных
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
В Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Умер Дэн Хикс, актер фильма «Зловещие мертвецы»
Посол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровень
Американцы требуют запретить фильм, где дочь Майкла Джексона играет Иисуса
Египет возобновил международное авиасообщение