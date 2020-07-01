2020-07-01T21:13:10+03:00
Политика

В России завершилось голосование по поправкам к Конституции

Последние избирательные участки закрылись в Калининграде
Ксения АНУФРИЕВА
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В России завершилось голосование по поправкам к КонституцииВ России завершилось голосование по поправкам к КонституцииФото: Андрей АБРАМОВ
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На территории Российской Федерации вечером в среду, 1 июля, завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию государства. Последние избирательные участки, на которых могли проголосовать граждане страны, закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени.

По последним данным Центральной избирательной комиссии на этот момент явка на голосование по России составила 64,99%.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации началось 25 июня и продлилось шесть дней. Жители Москвы и Нижнего Новгорода получили возможность проголосовать в дистанционном формате, а основной этап голосования в очном формате состоялся 1 июля. Сегодня Центральная избирательная комиссия объявит предварительные итоги голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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