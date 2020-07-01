2020-07-01T21:59:58+03:00
Общество

Общая явка на голосовании по Конституции РФ достигла 65%

ЦИК подводит предварительные итоги голосования
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Общая явка на голосовании по Конституции РФ достигла 65%Общая явка на голосовании по Конституции РФ достигла 65%Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Общая явка на голосовании по поправкам к Конституции России после закрытия всех избирательных участков достигла 65%, о чем свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что сегодня, 1 июля 2020 года завершилось общероссийское голосование по изменениям в основной закон государства, которое проходило с 25 июня. В Москве и Нижнем Новгороде шесть дней оно проходило в электронной форме.

- На голосовании обеспечили максимальную прозрачность и доступность, это гарантирует легитимность плебисцита. Россияне свободно выразили свою волю. Общая явка, предварительно, составила 65 процентов, - сообщили в ЦИК вечером в среду.

Представители комиссии отметили, что намерены работать над тем, чтобы в дальнейшем расширить применение на выборах в России практику электронного голосования. 1 июля голосование прошло в очном формате с соблюдением всех мер безопасности: на избирательных участках были задействованы более полумиллиона наблюдателей, а тщательные проверки и система безопасности не позволяли гражданам проголосовать несколько раз.

Предварительные итоги голосования по Конституции 1 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция.Пришло время подводить итоги! С 25 июня россияне решали за они или против внесения изменений в основной закон страны

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За» поправки уже 75% проголосовавших
Общая явка на голосовании по Конституции РФ достигла 65%
Глава Нацбанка Украины уходит с поста из-за «систематического политического давления»
Французские полицейские «отловили» игрушечную пантеру
В России завершилось голосование по поправкам к Конституции
Совбез ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня на фоне пандемии
ВОЗ оценила угрозу нового штамма свиного гриппа из Китая
«Замахнулся — бей»: Порошенко обратился к Зеленскому в зале суда
Полиция начала зачистку «автономной области» в Сиэтле
«Невосполнимая потеря»: Министр культуры прокомментировала смерть Виктора Проскурина
Дэйна Уайт показал "Бойцовский остров", где во время пандемии пройдут турниры UFC
МВД не зафиксировало серьезных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции
Самарские наблюдатели рассказали, как в регионе проходит голосование
Японские ученые создают устройство для общения людей и животных
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Карантин из-за бубонной чумы ввели в Монголии
Умер Дэн Хикс, актер фильма «Зловещие мертвецы»
Посол Белоруссии: Россия предлагала передать полномочия на наднациональный уровень
Американцы требуют запретить фильм, где дочь Майкла Джексона играет Иисуса
Египет возобновил международное авиасообщение