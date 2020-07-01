Общая явка на голосовании по Конституции РФ достигла 65%

1 Июль 2020 2020-07-01T21:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Общая явка на голосовании по поправкам к Конституции России после закрытия всех избирательных участков достигла 65%, о чем свидетельствуют последние данные Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что сегодня, 1 июля 2020 года завершилось общероссийское голосование по изменениям в основной закон государства, которое проходило с 25 июня. В Москве и Нижнем Новгороде шесть дней оно проходило в электронной форме.

- На голосовании обеспечили максимальную прозрачность и доступность, это гарантирует легитимность плебисцита. Россияне свободно выразили свою волю. Общая явка, предварительно, составила 65 процентов, - сообщили в ЦИК вечером в среду.

Представители комиссии отметили, что намерены работать над тем, чтобы в дальнейшем расширить применение на выборах в России практику электронного голосования. 1 июля голосование прошло в очном формате с соблюдением всех мер безопасности: на избирательных участках были задействованы более полумиллиона наблюдателей, а тщательные проверки и система безопасности не позволяли гражданам проголосовать несколько раз.

Предварительные итоги голосования по Конституции 1 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция.Пришло время подводить итоги! С 25 июня россияне решали за они или против внесения изменений в основной закон страны

ИСТОЧНИК KP.RU