«За» поправки уже 75% проголосовавших

1 Июль 2020 2020-07-01T22:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ЦИК продолжает публиковать предварительные итоги Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На 21 час 30 минут было обработано 35% бюллетеней.

Как же распределились голоса?

Как сообщает Центризбирком, 75% проголосовали «За» поправки и 24% - «Против».

Около полупроцента бюллетеней испорчены.

Надо заметить, что с ростом доли обработки бюллетений повышается и процент проголосовавших «За».

Например по итогам обработки 15% бюллетений проголосовавших «За» было 72%.

Напомним, 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию, которые инициировал президент Владимир Путин.

Мы продолжаем следить за подведением итогов этого голосования. Напомним, В этом году голосование прошло в необычном формате: из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимости избежать массового скопления людей и защитить здоровье граждан страны власти увеличили сроки для голосования. На то, чтобы высказаться за или против поправок, у жителей России была неделя - с 25 июня по 1 июля.

1 июля голосование прошло в очном формате с соблюдением всех мер безопасности: на избирательных участках были задействованы более полумиллиона наблюдателей, а тщательные проверки и система безопасности не позволяли гражданам проголосовать несколько раз.

Предварительные итоги голосования по Конституции 1 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция.Пришло время подводить итоги! С 25 июня россияне решали за они или против внесения изменений в основной закон страны

ИСТОЧНИК KP.RU