Песков ответил на предложение США ввести санкции против Путина за «сговор» с талибами
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию и предложение сенатора Соединенных Штатов ввести проект закона о санкциях против президента Владимира Путина и властей России за некий «сговор» с талибами «труднообъяснимыми процессами».
- В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого, - заявил Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Напомним, что американский сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против российского лидера Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами.
Набор санкций включает в себя, как и обычно, замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которого и так нет, поскольку эти сектора давно находятся под различными санкциями и ограничениями со стороны Соединенных Штатов.
Поводом для столь необычной инициативы о санкциях против российских властей стала опубликованная статья американского издания New York Times, тайные источники в которой утверждали, будто военная разведка РФ ранее предложила награду связанным с талибами боевикам, если они нападут на американских военнослужащих на территории Афганистана. Примечательно, что никаких доказательств подобным заявлениям ни источники издания, ни журналисты не предоставили.
ИСТОЧНИК KP.RU