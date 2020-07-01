ЦИК объяснила решение публиковать итоги голосования по поправкам онлайн

1 Июль 2020 2020-07-01T22:37:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Онлайн публикация итогов голосования по изменениям в Конституцию России проводится в интересах открытости и объективности, сообщил журналистам 1 июля заместитель председателям Центральной избирательной комиссии страны Николай Булаев.

- Мы действует для максимальной открытости и объективности, тем более что протоколы участковых комиссий появляются в системе ГАС "Выборы" немедленно после ввода, а появляться они начали достаточно давно. Комиссия решила публиковать данные онлайн, когда информация стала более объемной с точки зрения статистики, чтобы не появлялось поспешных выводов на основе частных вводных данных, - объяснил зампредседателя ЦИК.

Николай Булаев отметил, что решение отображать результаты голосования в онлайн-режиме приняли, чтобы жители России смогли получать объективные реальные данные, которые «по-разному интерпретируются, гуляя по сети.

По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, публикация итого голосования до закрытия всех участков стала дополнительным каналом контроля над процедурой голосования со стороны экспертов и наблюдателей,

- Если каждый наблюдатель будет выкладывать эти данные, то начнется полная несуразица, мы решили этот процесс упростить. Раз это неизбежно, лучше, чтобы вы это узнавали отсюда, из первых рук на основании проверенной информации, - подчеркнула глава ЦИК.

В настоящее время на онлайн-табло комиссии опубликованы результаты голосования по итогам стопроцентной обработки голосов в четырех субъектах страны. Явка по всей России составила 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU