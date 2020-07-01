2020-07-01T22:42:07+03:00
Политика

ЦИК подсчитал 50% голосов: Доля тех, кто «За» поправки, растет

Одобривших изменения в Конституции уже 76,3%
Иван ГРАЧЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Экватор подсчета итогов Всероссийского голосования (а он наступил в 22.30 по Московскому времени) дал прирост тех, кто высказался «За» поправки в Конституцию. Граждан, одобривших изменения в Основной закон страны, по предварительным данным Центризбиркома, уже 76,3%. А тех, кто высказался «Против» - 22,3%.

Явка на голосовании составила 65%.

Для сравнения, при подсчете 35% голосов, доля одобривших поправки была 75,1%, а «Против» - 24%.

Общая сумма высказавшихся «За» и «Против» не равна 100% потому, что около 0,5-1% голосовавших испортили свои бюллетени.

Центризбирком продолжает подсчет голосов, а журналисты «КП» следить за его итогами.

Напомним, что с 26 июня по 1 июля 2020 года в России прошло голосование по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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