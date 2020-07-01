2020-07-01T23:18:03+03:00
Происшествия

В Туле автоледи на «Ягуаре» пыталась припарковаться и снесла ворота в автосервисе

Из-за неудачного маневра девушка за рулем иномарки снесла дорожный знак и едва не задавила людей [видео]
Юлия КЕКОВА
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В Туле автоледи на «Ягуаре» пыталась припарковаться и снесла ворота в автосервисе. Фото: скрин видеоВ Туле автоледи на «Ягуаре» пыталась припарковаться и снесла ворота в автосервисе. Фото: скрин видео
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В Туле автоледи на "Ягуаре" пыталась несколько раз припарковаться на небольшом дворике у автомойки и автосервиса. Попытки поставить машину так, как нужно, оказались тщетны - девушка за рулем иномарки протаранила ворота и едва не задавила очевидцев происходящего.

Инцидент случился на улице Коминтерна. По словам свидетелей, автомобиль также влетел в расположенные неподалеку легковушки. В результате аварии никто, за исключением транспортных средств, не пострадал, сообщает "КП-Тула". Момент ДТП попал на видео камер наружного наблюдения, установленных на здании автосервиса.

В настоящее время все детали и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники местной ГИБДД. Какое именно наказание может грозить женщине за рулем "Ягуара" и какова сумма нанесенного ущерба в результате неудачного маневра, пока неизвестно.

Девушка на "Ягуаре" пыталась припарковаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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