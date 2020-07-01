Мэр Ричмонда приказал убрать все памятники конфедератам в городе

1 Июль 2020 2020-07-01T23:40:21+03:00

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Мэр американского города Ричмонд, штат Виргиния, Левар Стоуни приказал немедленно убрать все памятники конфедератам, расположенные на территории города.

По его мнению, на данный момент он задействовал свои чрезвычайные полномочия для успокоения общественности после нескольких недель протестных акций граждан. Об этом сообщает AP.

Ранее сайт kp.ru писал, что после смерти афроамериканца Флойда США захлестнула волна протестов. Граждане многих городом начали выступать в защиту прав темнокожих. На фоне нарастающего напряжения в американском штате Миссисипи власти даже решили изменить флаг, чтобы угодить своему народу.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз уже подписал закон о замене флага из-за символики Конфедерации, которая присутствует на нем еще с 1894 года. Как именно будет выглядеть новый флаг, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU