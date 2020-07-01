Производители должны ввести промаркированную обувь в оборот до 1 августа

1 Июль 2020 2020-07-02T00:03:59+03:00

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Производители обуви должны ввести всю промаркированную обувь в оборот или предоставить данные о товаре в систему информацию об остатках непроданной продукции до 1 августа текущего года. Об этом говорится в постановление Правительства РФ, опубликованном в разделе правовой информации.

Сообщается, что это относится конкретно к категории обувных товаров, которые были приобретены после 1 июля 2020 года в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, до предложения данных товаров для продажи.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 1 июля в России начнут маркировать обувь. Процесс будет происходить с помощью специального приложения "Честный знак". Благодаря этому покупатель сможет узнать, приобретает ли он качественную продукцию или контрафакт. Также с этого месяца вводится маркировка на лекарства и табак.

ИСТОЧНИК KP.RU