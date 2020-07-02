Подсчитаны 3/4 бюллетеней. Доля одобривших поправки в Конституцию выросла до 77,5%

2 Июль 2020 2020-07-02T00:00:29+03:00

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Подсчет итогов Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию продолжается. К полуночи (24 часам 1 июля по московскому времени) Центризбиркомом было обработано уже 74,1% бюллетеней. И результаты продолжают движение в сторону прироста тех, кто голосовал «За» изменения в Основной закон страны. Высказавшихся «За» поправки в Конституцию на этот момент, по данным ЦИК, 77,5%. А отдавших голоса «Против» поправок - 21,6%.

Явка на голосовании - около 65%.

Для сравнения, при подсчете 35% голосов, доля одобривших поправки была 75%, а «Против» - 24%.

Общая сумма высказавшихся «За» и «Против» не равна 100% потому, что около 0,5-1% бюллетеней признаны испорченными.

Подсчет голосов продолжается.

Напомним, что 1 июля 2020 года в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось неделю. Растянуть голосование по времени понадобилось из-за пандемии коронавируса, которая в России идет на спад, но далеко еще не побеждена.

ИСТОЧНИК KP.RU