В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T00:43:18+03:00

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В Москве за минувшие сутки скончались еще 39 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 870 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Согласно последним данным официального портала стопкоронавирус.рф, в России общее число заболевших с начала эпидемии составляет 654 405, вылечились - более 422 тысяч пациентов, умерли - 9 536 человек в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили уже порядка 200 мутаций нового коронавируса. По словам ведущего научного сотрудника центра Гамалеи Людмилы Алимбаровой, есть несколько различных точек зрения на то, как быстро мутирует инфекция, и к каким последствиям это может привести. По некоторым данным, новый covid-19 мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU