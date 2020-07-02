2020-07-02T00:31:23+03:00
Спорт

Овечкин надеется на матчи со зрителями после возобновления сезона НХЛ

По словам спортсмена, руководство лиги должно в скором времени объявить о возможном возобновлении сезона
Юлия КЕКОВА
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин признался, что рассчитывает на матчи со зрителями после возобновления сезона.

По словам спортсмена, руководство лиги должно в скором времени объявить о возможном возобновлении сезона.

В целом, к досрочному завершению сезона НХЛ из-за пандемии коронавируса, который может сказаться на его личных остижениях в спортивной карьере, он отнесся философски.

- Не то чтобы обидно, здесь скорее ты уже ничего поделать не можешь. Все мы находимся в одной лодке, поэтому то, что нам говорят, то мы и делаем, - сказал Овечкин ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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