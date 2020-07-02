2020-07-02T00:53:04+03:00
Общество

Минстрой планирует оцифровать отрасль ЖКХ

Всю документацию по жилым домам хотят собрать в общую электронную базу
Юлия КЕКОВА
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Минстрой рассматривает возможность полностью оцифровать отрасль ЖКХ в России. Ведомством предложено собрать в общую электронную базу всю документацию по жилые дома.

Сообщается, что техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, а также ключи от помещений общего имущества собственников планируется оформить не только на бумажном носителе, но и создать в электронном формате. Все копии этих документов должны появиться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). которые будут периодически обновляться, пишут "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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