2020-07-02T01:42:20+03:00
Происшествия

В Красногорске девочке разбило голову скинутой с балкона бутылкой

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В Красногорске четырехлетней девочке разбило голову бутылкой, которую скинули из окна жилого дома. Об инциденте сообщила мэр города Эльмира Хаймурзина.

- В микрорайоне Изумрудные холмы у дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором, на дне которого находилась стеклянная бутылка. Внизу в этот момент проходила молодая семья с девочкой, - написала глава муниципалитета в своем Instagram-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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