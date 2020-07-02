Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 10,5 миллионов
Скончались от болезни 512 689 человек
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Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусной инфекцией нового типа в мире достигло отметки в 10 538 577 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса.
Сообщается, что выздоровели от covid-19 5 395 571 пациент, скончались от болезни в разных странах 512 689 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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