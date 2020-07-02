2 Июль 2020 2020-07-02T05:04:15+03:00

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В американском городе Окленде, штат Калифорния, на улицах были слышны выстрелы. В результате происшествия оказались ранены как минимум четыре человека.

Сообщается, что все детали инцидента и точное число пострадавших пока уточняет местные сотрудники правоохранительных органов. Об этом 2 июля сообщили в городской полиции на странице в Twitter.

- Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой. В настоящее время у нас есть информация о четырех гражданах, которые оказались ранены в результате случившегося, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru, что во время стрельбы в Остине штата Техас пострадали пять человек. По оценкам медиков, они получили серьезные ранения. Причины случившегося выясняют местные сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось о нападение на мирных горожан в британском городе Рединг. Тогда в результате инцидента погибли три человека, а еще трое граждан пострадали. Сотрудникам местной полиции удалось задержать подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU