Ученые создали уничтожающего коронавирус робота
В Бахрейне ученые создали робота, способного уничтожать коронавирус. Кроме covid-19 изобретение способно "убивать" и другие микроорганизмы в помещении.
Сообщается, что робот умеет разговаривать на 12 языках, может измерять температуру тела, а также способен реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц.
Воздействие на вирус изобретения оказывает при помощи коротковолнового ультрафиолетового излучения. Всего за полчаса оно способно убить до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану и приводя к распаду ДНК, пишет Daily Mail.
По мнению профессора Университета Восточной Англии Пола Хантера, то, что ультрафиолет эффективно борется с вирусами - давно не новость. Его применение широко используется, например, для обеззараживания питьевой воды.
На данный момент ученые испытывают робота в промышленных условиях. Отмечается, что два образца уже выпущены и работают в медучреждениях Бахрейна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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