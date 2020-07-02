2020-07-02T05:31:44+03:00
В мире

Экс-депутат Рады заявил о страхе Украины перед Донбассом

Евгений Мураев считает, что государству "придется отвечать за очень многие вещи"
Юлия КЕКОВА
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Украины перед ДонбассомЭкс-депутат Рады заявил о страхе Украины перед ДонбассомФото: REUTERS
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Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил о страхе Украины перед Донбассом.

По его словам, власти страны боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. В случае, если это произойдет, руководству страны придется выплачивать пенсии, искать новые резервы на восстановление территорий, а самое главное разбираться - кто "герой", а кто "преступник".

Также Мураев не исключил процесса возбуждения уголовных дела. Об этом он рассказал в эфире канала "НАШ" во время трансляции на YouTube-канале.

- Им это страшно делать. Они никогда в жизни на это не пойдут. Тогда придется отвечать за очень многие вещи, - объяснил политик.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Раде озвучили план по уничтожению Украины. По словам политика от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Киваы, есть внешние силы, которые намерены превратить Незалежную в настоящую колонию, и они используют для этого радикально настроенные группировки националистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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