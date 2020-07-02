Врач рассказал, чем полезна крапива

2 Июль 2020 2020-07-02T06:45:29+03:00

Специалист раскрыл, как использовать растение без вреда для здоровья

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о пользе крапивы.

Это растение способно помочь человек справиться с депрессией и усталостью, если продукт правильно использовать в пищу. Ценными советами эксперт поделился в интервью радио Sputnik.

- В крапиве содержится большое количество биоактивных веществ, в том числе флавоноидов, витамина B9, фолиевой и аскорбиновой кислот. Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ. Также это растение может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток, - объяснил Гинзбург.

Зная об этом витаминном богатстве можно готовить простые и вкусные блюда. Употреблять это растение могут практически все.

- Самый традиционный способ приготовления крапивы - это супы и летние, легкие салаты. Противопоказаний для употребления растения практически нет, однако осторожными стоит быть людям с заболеваниях желудка, - сказал врач.

ИСТОЧНИК KP.RU