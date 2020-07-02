Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за 62,5 миллиона долларов

2 Июль 2020 2020-07-02T07:08:12+03:00

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Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выставил на продажу четыре дома в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Общая стоимость недвижимости оценивается в 62,5 миллиона долларов, сообщает издание Business Insider.

Ранее сайт kp.ru писал, что Маск заявил о планах упростить себе жизнь. После этого дом за 29 миллионов американских долларов, который не вызывал у него сентиментальных чувств, оказался на продаже. Особняк изначально планировалась продать за 30 миллионов, но создатель компаний Tesla и SpaceX решил чуть сбавить цену.

К слову, в любом случае он определенно "отбил деньги" - в 2012 году Маск приобрел это жилье за 17 миллионов долларов. На тот момент его продавал один из основателей хедж-фонда Canyon Capital Митчела Джулиса.

ИСТОЧНИК KP.RU