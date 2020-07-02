Последние новости на утро 2 июля 2020: В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

2 Июль 2020 2020-07-02T07:27:31+03:00

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Последние новости на утро 2 июля 2020 года: В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ. Рост тарифов на коммунальные услуги, как всегда, начнется с 1 июля. Распоряжение правительства об этом было подписано еще в октябре прошлого года. В среднем по стране рост тарифов должен уложиться в 4%. Самым большим, как предполагается, увеличение платы произойдет в Чечне - в пределах 6,5%. А также в некоторых других республиках Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии - 5,4%, Дагестане - 5,2%.

Роспотребнадзор провел исследование иммунитета россиян к коронавирусу. Специалисты обследовали более 8 тысяч человек в трех пилотных регионах - Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае.

Эксперт назвал топ-5 городов, где взлетели цены на новостройки. В этот список вошли Сочи, Кемерово, Улан-Удэ, Тула и Тюмень. Максимальная стоимость квадратных метров увеличилась на 15 процентов.

Мэр Ричмонда приказал немедленно убрать все памятники конфедератам в городе. Левар Стоуни считает, что это позволит успокоить общественность в связи с массовыми акциями протестов в США против расизма.

ИСТОЧНИК KP.RU