В Украине рассказали, как может быть применена ракета "Нептун", угрожающая Крымскому мосту

2 Июль 2020 2020-07-02T08:42:02+03:00

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Для разных типов кораблей требуется обычно от одной до трёх украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун", а каждая из бомб весом 150 килограмм несёт значительные разрушения. Об этом завил глава конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олег Коростелев.

Он также отметил, что чаще всего на всех кораблях установлены системы против крылатых ракет, однако их действия ограничены. Сбить ракету можно в течение 20 секунд непрерывной работы такой противоракетной системы, однако корабль останется "голым" и не сможет сбить следующую ракету.

Конструктор также рассказал, что для производства одного дивизиона комплекса РК-360МЦ "Нептун" потребуется меньше года.

- Это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения, - уточнил Коростелев в интервью YouTube-каналу "Security Talks".

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен "Нептунами".

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в Украине прошли испытания крылатой ракеты "Нептун", однако ракета сделана по прототипу советской Х-35, разработанной ещё в 1970-х годах.

ИСТОЧНИК KP.RU