2020-07-02T08:06:22+03:00
Политика

Пушков объяснил, почему Зеленский "убежал, забился в угол" перед Порошенко

Сенатор заявил о нерешительности президента Украины в вопросе уголовного преследования экс-главы государства
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе наказания для Петра ПорошенкоСенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе наказания для Петра ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский "совсем ослаб" и "не способен на действия" по отношению к экс-главе государства Петру Порошенко в вопросе его уголовного преследования, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

- Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: "Я — ваш приговор!" Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол, - написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что в политике важнее действия, чем сцена, а Зеленский на них, по мнению Пушкова, не способен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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