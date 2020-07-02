Пригожин заявил, что артисты "работают, как крепостные" и назвал шоу-бизнес лицемерным сообществом
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что российские артисты, в отличие от зарубежных исполнителей, выступают в телеэфирах и на фестивалях просто за то, что их композиция будет на телевидении. При этом музыкант сам оплачивает работу коллектива.
- Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" - это Сергей Шнуров и Алла Пугачёва. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились, - добавил Пригожин в беседе с изданием "Собеседник".
Также продюсер считает, что артисты имеют право на поддержку государства, поскольку оказались в трудном положении из-за пандемии коронавируса и отмены выступлений.
Ранее Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты обеднели из-за отмены выступлений, чем вызвал много критики как со стороны общества, так и среди коллег. Продюсер тогда заявил, что из-за остановки работы эстрада вынуждена "проедать" то, что скопили, при этом, как и все, оплачивая налоги.
В интервью "Собеседнику" Пригожин рассказал, что многие коллеги, раскритиковавшие его мнение в СМИ, при встрече заявляли, что согласны с его позицией.
- Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза, - заключил Пригожин.
ИСТОЧНИК KP.RU