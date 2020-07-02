В вузах увеличат набор IT-специалистов на 10 процентов

2 Июль 2020 2020-07-02T08:37:41+03:00

Число мест для студентов IT-направлений предлагают увеличить на 10 процентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Учиться они будут на бюджетной основе

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В вузах увеличат число бюджетных мест для IT-специалистов. Речь идет о таких направлениях как «математика и механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», а также «информационная безопасность».

На 2021 учебный год планируется выучить на 10% больше студентов по данному направлению. Сегодня на них приходится 73 тысячи мест, после увеличения их число возрастет до 80 тысяч.

Такую инициативу в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве. Авторы инициативы предложили сделать образование для студентов бесплатным, а вот в министерстве расценили иначе. В кабмин документ попал с поправками: достигнуть увеличенного показателя планируется за счет студентов, которые будут обучаться на платной форме.

В документе предлагается закрепить понятие обучение за счет работодателя. Если образование сотруднику оплачивает организация, то будущий специалист должен будет отработать на предприятии не менее трех лет.

Увеличение мест в вузах лишь частично покроет кадровую потребность рынка, отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

- IТ-специалисты нужны не только одноименной отрасли, но и множеству смежных областей экономики, так как цифровизация проникает во все сферы. Пандемия показала, насколько наша работа зависит от цифровых технологий. Многие перешли в формат видеоконференций, на дистанционную работу, - комментирует «Известиям» Комлев.

Кстати, в 14 регионах страны дистанционка в школах останется и в следующем учебном году. Объявлено, что в сентябре в них начнется внедрение цифровой образовательной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU