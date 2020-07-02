Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

2 Июль 2020 2020-07-02T09:19:11+03:00

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Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, стал еще богаче. Как сообщает Bloomberg, акции, которыми он владеет, теперь стоят 171,6 миллиардов долларов.

Это рекордный для него и в целом среди предпринимателей показатель. На богатства Безоса даже не повлиял развод, который он пережил в 2019 году. Бизнесмен отказался от 4 процентов своей доли в Amazon в рамках бракоразводного процесса. Его бывшая супруга Маккензи стала второй самой богатой женщиной в мире. Она пообещала в одном из интервью передать часть свалившегося на нее богатства на благотворительность. Их брак продлился 25 лет.

Несмотря на кризис коронавируса компания Безоса продолжила развиваться. Руководство заявило, что потратит около 500 миллионов долларов на единовременные выплаты в размере 500 долларов большинству работников компании.

Акции Amazon подорожали на 4,4 процента, 2878,70 долларов, таким образом, состояние Джеффа Безоса увеличилось до 171,6 миллиардов долларов.

- Это превысило его предыдущий максимум в 167,7 млрд долларов, установленный 4 сентября 2018 года, - сообщают журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU