В Москве еще 1055 пациентов вылечились от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T09:29:12+03:00

Выздоровевших в Москве становится больше, чем заболевших за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

За все время пандемии болезнь победили 153248 жителя Москвы

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В Москве по данным на 2 июля от коронавируса вылечились 153 248 человек. За минувшие сутки отрицательный тест получили 1055 пациентов, после чего их сняли с наблюдения.

По данным оперштаба число выздоровевших превышает в последние дни число людей с Covid-19, которым впервые поставили диагноз Так, например, 1 июля Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев заражения коронавирусом за три месяца - 611 случая.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за переболевшими новой инфекцией будут вести диспансерное наблюдение.

Всего в России суточный прирост зараженных сохраняется на отметке около 6,5 тысяч человек. Тогда как пару недель назад в стране за 24 часа диагноз подтверждался у 8-9 тысяч россиян.

ВОЗ предупреждает, что опасность новой воны коронавируса сохраняется. В США и Латинской Америке после снятия ограничений наблюдается прирост заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU