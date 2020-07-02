2020-07-02T09:15:40+03:00
Экономика

В США запасы нефти за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Цены на сырьё растут вторую торговую сессию подряд
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,13%Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,13%Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США коммерческие запасы нефти уменьшились за неделю на 7,195 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 0,5 миллиона баррелей. 26 июня Министерство энергетики страны сообщало, что по состоянию на 26 июня объём запасов нефти составил 533,527 миллиона баррелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае рассказали, как сделать арбуз слаще
Twitter удалил фото на страничке Трампа
Россияне стали чаще посещать учреждения культуры
Доктор Комаровский: черника полезнее для психотерапии, чем для зрения
Ученые из Оксфорда говорят, что их вакцина от коронавируса дает уровень антител в три раза выше, чем у выздоровевших
24 человека погибли при стрельбе в реабилитационном центре в Мексике
В США запасы нефти за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
В Москве еще 1055 пациентов вылечились от коронавируса
Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
В вузах увеличат набор IT-специалистов на 10 процентов
Пригожин заявил, что артисты "работают, как крепостные" и назвал шоу-бизнес лицемерным сообществом
Пушков объяснил, почему Зеленский "убежал, забился в угол" перед Порошенко
Путин, Эрдоган и Роухани провели саммит по ситуации в Сирии
В Украине рассказали, как может быть применена ракета "Нептун", угрожающая Крымскому мосту
Последние новости на утро 2 июля 2020: В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за 62,5 миллиона долларов
Врач рассказал, чем полезна крапива
Роспотребнадзор провел исследование иммунитета россиян к коронавирусу