Ученые из Оксфорда говорят, что их вакцина от коронавируса дает уровень антител в три раза выше, чем у выздоровевших

2 Июль 2020 2020-07-02T09:45:16+03:00

Искусственный иммунитет к коронавирусу сохраняется три года, уверяют британские исследователи

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Ученые из Оксфорда заявили, что их кандидатная вакцина от коронавируса формирует более стойкий иммунитет, чем естественный.

У переболевших Covid-19 в организме вырабатываются тела. Но их уровень зависит от ряда факторов, например, если течение болезни было бессимптомным, то иммунитет более слабый. У некоторых и вовсе антитела не формируются.

Искусственный иммунитет может защищать человека до трех лет, считают ученые из Оксфорда, где приступили к тестированию препарата на людях.

- Мы видим хорошую продолжительность иммунитета, по крайней мере, в течение нескольких лет, и вероятно, лучше, чем естественный иммунитет,- сказала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, ее слова приводит Daily Mail.

Уровень антител у участников эксперимента в три раза выше, чем у тех, кто переболел коронавирусом.

В крупном испытании препарата, изготовленного фирмой AstraZeneca, принимают участие 8000 британцев.

ИСТОЧНИК KP.RU