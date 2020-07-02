2020-07-02T09:58:54+03:00
Здоровье

Доктор Комаровский: черника полезнее для психотерапии, чем для зрения

Врач объяснил, что ягоды не являются лекарством, но помогут тревожным пациентам
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Доктор Комаровский развеял миф о способности черники восстановить зрениеДоктор Комаровский развеял миф о способности черники восстановить зрение
Изменить размер текста:

Польза черники заключается в "психотерапии для тревожных пациентов", при проблемах со зрением ягода бессильна, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в своём Instagram.

Специалист отметил, что большинство препаратов, содержащих чернику являются не лекарствами, а биологически активными добавками.

- Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно, - отметил Комаровский.

При этом врач напомнил, что сохранить зрение помогут качественное питание, сон, хорошее настроение, любовь и крепкий сон.

- Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!, - заключил Комаровский.

Ранее сайт KP.ru публиковал рекомендации Евгения Комаровского о том, как спастись с помощью шарфа от жары и насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter удалил фото на страничке Трампа
Россияне стали чаще посещать учреждения культуры
Доктор Комаровский: черника полезнее для психотерапии, чем для зрения
Ученые из Оксфорда говорят, что их вакцина от коронавируса дает уровень антител в три раза выше, чем у выздоровевших
24 человека погибли при стрельбе в реабилитационном центре в Мексике
В США запасы нефти за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
В Москве еще 1055 пациентов вылечились от коронавируса
Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
В вузах увеличат набор IT-специалистов на 10 процентов
Пригожин заявил, что артисты "работают, как крепостные" и назвал шоу-бизнес лицемерным сообществом
Пушков объяснил, почему Зеленский "убежал, забился в угол" перед Порошенко
Путин, Эрдоган и Роухани провели саммит по ситуации в Сирии
В Украине рассказали, как может быть применена ракета "Нептун", угрожающая Крымскому мосту
Последние новости на утро 2 июля 2020: В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за 62,5 миллиона долларов
Врач рассказал, чем полезна крапива
Роспотребнадзор провел исследование иммунитета россиян к коронавирусу