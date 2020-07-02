Доктор Комаровский: черника полезнее для психотерапии, чем для зрения
Польза черники заключается в "психотерапии для тревожных пациентов", при проблемах со зрением ягода бессильна, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в своём Instagram.
Специалист отметил, что большинство препаратов, содержащих чернику являются не лекарствами, а биологически активными добавками.
- Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно, - отметил Комаровский.
При этом врач напомнил, что сохранить зрение помогут качественное питание, сон, хорошее настроение, любовь и крепкий сон.
- Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!, - заключил Комаровский.
Ранее сайт KP.ru публиковал рекомендации Евгения Комаровского о том, как спастись с помощью шарфа от жары и насекомых.
ИСТОЧНИК KP.RU