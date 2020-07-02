2 Июль 2020 2020-07-02T10:13:28+03:00

Чаще всего в театры, музеи и библиотеки ходят москвичи

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Россияне стали чаще посещать учреждения культуры. По итогам 2019 года стало понятно – в стране имеется тренд на самообразование. Люди стараются посещать театры, музеи, библиотеки. Чаще всего делают это москвичи.

Специалисты Министерства культуры посчитали, что в прошлом году в учреждения культуры посетили 797,2 млн человек. Этот показатель на 3% выше, чем годом ранее.

Регионы-лидеры по посещению учреждений культуры:

Москва - 59,1 млн человек,

Республика Башкортостан — 50 млн,

Санкт-Петербург — 46,6 млн,

Татарстан,

Подмосковье.

Эксперты полагают, что 2020-й год тоже покажет хорошие результаты. Как только будут сняты все ограничения по коронавирусу и музеи, театры возобновят свою работу, то могут наблюдаться аншлаги.

- Люди соскучились по массовым мероприятиям. Человеку необходима социализация, даже если речь идёт об интроверте. Необходима смена домашней обстановки, выход в свет. К тому же, посещение данных объектов дает возможность наполниться творческой энергией, расширить кругозор, - комментирует NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова.

С 15 июля в России откроются кинотеатры. Работать они будут по новым правилам. например, в залах появится «шахматная рассадка».

ИСТОЧНИК KP.RU