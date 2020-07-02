Twitter удалил фото на страничке Трампа

2 Июль 2020 2020-07-02T10:21:28+03:00

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Модераторы вновь удалили фотографию из твиттера президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома разместил у себя на страничке фото журналиста New York Times. Тот в ответ пожаловался, что Трамп нарушает авторские права, не спросил разрешения, просто забрал фото себе. В Twitter поддержали журналиста и удалили снимок.

В июне еще один твит президента США подвергся цензуре. Американский лидер разместил видео с детьми. Этим роликом Трамп хотел показать свое отношение к проблеме расизма и как это освещают в СМИ. В начале видео светлокожий мальчик бежит за темнокожим. Играет пугающая музыка. Дальше показывают, "как было на самом деле". Дети обнимаются, затем один просто обгоняет другого. Но "манипулированием" пост назвали не из-за сюжета, а из-за титров в первой части видео. Якобы преследование транслировал телеканал CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU