2020-07-02T11:03:37+03:00
Общество

В Китае рассказали, как сделать арбуз слаще

Богатая витаминами ягода также способна помочь меньше есть
Ася КУЗНЕЦОВА
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Замороженный арбуз станет слаще из-за влияния температуры на фруктозуЗамороженный арбуз станет слаще из-за влияния температуры на фруктозуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сделать главный летний десерт ещё слаще можно, заморозив его, сообщает китайская газета "Жэньминь жибао". Арбуз содержит фруктозу, сладость которой регулируется температурой. Чем ниже температура, тем слаще фруктоза. Именно из-за содержащейся в газированных напитках фруктозе и мороженом их предпочитают употреблять холодными.

Среди всех летних сладостей арбуз остаётся одним из самых полезных: в нём много витаминов, а также ягода поможет насытиться меньшим количеством еды, если перед приёмом пищи съесть арбуз, энергетическая ценность которого составляет всего 30 килокалорий на 100 грамм.

При этом специалисты отмечают, что злоупотреблять арбузом не стоит людям, страдающим диабетом и почечной недостаточностью. Употреблять арбуз им стоит либо в небольшом количестве, либо полностью от него отказаться.

Кроме того, не следует есть арбуз натощак или сразу после еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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