«Сам иди и помогай»: Первую леди Мексики раскритиковали из-за сообщения о больных детях

2 Июль 2020 2020-07-02T10:45:22+03:00

Беатрис Гутьеррес не только первая леди, но и известная в Мексике писательница Фото: facebook.com

Беатрис Гутьеррес назвали бесчувственной, а позже запустили в соцсетях хэштег #LaBrujaDelPalacio (ведьма дворца)

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Мексиканцы ополчились на свою первую леди Беатрис Гутьеррес из-за сообщения в Twitter. На своей страничке она опубликовала праздничный пост в честь двухлетней годовщины избрания президентом ее мужа Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В комментариях некий Хосе Дэвид Гуэрра спросил:

- Когда вы будете лично заниматься проблемами семей с детьми, больными раком? Спасибо за ваш добрый ответ.

В Мексике нарастает недовольство главой государства из-за нехватки лекарств для маленьких пациентов. Местные СМИ пишут про переполненные палаты для онкологических больных, многие умирают, так и не дождавшись лекарств. Снимки больных детей и их родителей все чаще появляются на страницах газет, все это подрывает доверие населения властям.

Первая леди, известная тем, что во всех скандалах активно защищает мужа, ответила на вопрос:

- Я не врач, как вы может быть. Сам иди и помогай им, - сообщение она после удалила, но оно было замечено Reuters.

Ее обвинили в бесчувственности и жестокости. В ответ Беатрис Гутьеррес заявила, что просит прощения, если кого-то обидели ее слова о том, что она не врач.

В ответ в сети стал набирать популярность хэштег #LaBrujaDelPalacio (Ведьма дворца).

Сайт kp.ru писал, что досталось от пользователей Сети и другой первой леди, Мелании Трамп. Супругу президента США обвинили в отказе носить маску на встрече с ветеранами.

ИСТОЧНИК KP.RU