2020-07-02T11:14:42+03:00
Общество

В Госдуме попросили разрешить продажу продуктов в тару покупателя

Роспотребнадзор выступает против продажи таким образом нефасованного товара
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Госдуме хотят сократить объем одноразовой упаковки, которую выбрасывают покупателиВ Госдуме хотят сократить объем одноразовой упаковки, которую выбрасывают покупателиФото: REUTERS
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В Госдуме нашли способ сократить объем отходов от продовольственных товаров. На свалки в огромном количестве поступают упаковки от йогуртов, творога и прочих продуктов, которые продаются в одноразовой таре.

В Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратились в Роспотребнадзор с предложением разрешить покупателям использовать свою тару. Это можно сделать как на рынках, так и в обычных магазинах, где товары продают на вес. Если предложения примут, что продавцы будут накладывать продукцию не в одноразовые пластиковые контейнеры или пакеты, если речь о сыпучих продуктах, например, а в емкости покупателя.

- Действующие санитарно-эпидемиологические правила разрешают продажу продовольственных товаров в тару покупателя при соблюдении определенных требований, однако Роспотребнадзор разработал проект постановления, которым предлагается установить запрет на продажу нефасованного товара,- приводит текст документа РИА Новости.

В комитете заявили, что этот пункт не соответствует приоритетам государственной политики в сфере обращения с отходами". Роспотребнадзор попросили доработать документ.

Ранее в Госдуме предложили указывать стоимость тары на упаковке, чтобы покупатель мог вернуть эти деньги, сдав бутылку или емкость в пункт приема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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