В США побит максимум по числу зараженных коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T11:32:12+03:00

В США около 50 000 случаев COVID-19 за один день Фото: REUTERS

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В США кривая заболеваемости коронавирусом вновь пошла вверх - за минувшие сутки зарегистрировано 50 203 новых случая заражения. Это максимум с начала пандемии, сообщает Reuters.

Общее число зараженных в США достигло 2 685 806.

Число зараженных начало увеличиваться после снятия ограничений. Главный санитарный врач США заявил, что если ситуацию не удастся переломить, то вскоре суточный прирост инфицированных достигнет 100 тысяч человек. В связи с новыми вспышками 22 штата США отменили или отодвинули планы снятия блокировки.

Новым центром эпидемии стала Калифорния, куда кинулись после снятия запрета на посещение пляжей отдыхающие.

- Распространение этого вируса продолжается особенно быстрыми темпами, - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он призвал закрыть бары, запретить обеды в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU