В США побит максимум по числу зараженных коронавирусом
В США кривая заболеваемости коронавирусом вновь пошла вверх - за минувшие сутки зарегистрировано 50 203 новых случая заражения. Это максимум с начала пандемии, сообщает Reuters.
Общее число зараженных в США достигло 2 685 806.
Число зараженных начало увеличиваться после снятия ограничений. Главный санитарный врач США заявил, что если ситуацию не удастся переломить, то вскоре суточный прирост инфицированных достигнет 100 тысяч человек. В связи с новыми вспышками 22 штата США отменили или отодвинули планы снятия блокировки.
Новым центром эпидемии стала Калифорния, куда кинулись после снятия запрета на посещение пляжей отдыхающие.
- Распространение этого вируса продолжается особенно быстрыми темпами, - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он призвал закрыть бары, запретить обеды в помещении.
ИСТОЧНИК KP.RU