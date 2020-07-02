В Роспотребнадзоре назвали число лабораторий, где делают тест на коронавирус

2 Июль 2020 2020-07-02T11:53:20+03:00

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В России тесты на коронавирус делают в 783 лабораториях. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Большую часть исследований проводят в государственных медицинских учреждениях, еще 132 лаборатории - частные.

- 109 лабораторий Роспотребнадзора, 542 - при государственных медицинских организациях,- сказано в сообщении ведомства.

Обо всех подтвержденных случаях заражения медики сообщают в Роспотребнадзор. На 1 июля проведено уже проведено более 20,1 миллионов исследований. В оперативных штабах регионов размещают данные клиник и телефоны, где можно провериться на коронавирус.

В обязательном порядке проходят тестирование люди, вернувшиеся из других стран и контактировавшие с заболевшими (врачи и семьи зараженных).

В России за минувшие сутки практически сравнялось число зараженных и выздоровевших: новых случаев инфицирования зарегистрировано 6760, выписаны - 6 047 человек. Симптомов болезни нет у 32 процентов людей с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU