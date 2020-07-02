Россия начала поставлять за границу лекарство от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T11:52:26+03:00

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Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" начали экспортировать за границу, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний "ХимРар".

Затем ожидаются поставки "Авифавира" в Казахстан. Также сейчас проводят переговоры с некоторыми странами Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока.

Напомним, "Авифавир" стал первым российским препаратом против коронавируса, который одобрил Минздрав. В ходе лабораторных испытаний, "Авифавир" очень хорошо себя показал. Он не только действует как блокатор вируса, но и препятствует распространению инфекции в организме. Ранее в РФПИ говорили, что продолжительность заболевания при приеме "Авифавира" сокращается вдвое.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в начале июня "Авифавир" поступил в клиники семи регионов России. Первые партии передали в фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU