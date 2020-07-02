Шахтеры третий день митингуют у офиса Зеленского

2 Июль 2020 2020-07-02T12:06:27+03:00

У шахтеров, приехавших в Киев из других украинских городов, забрали палатки, в которых они ночевали Фото: Кадр видео

Они требуют погасить задолженность по зарплате и снять с должности председателя профильного комитета Верховной Рады

Изменить размер текста: A A

Украинские шахтеры третий день собираются у офиса президента Владимира Зеленского. Акцию глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал бессрочной. Главное требование митингующих - погашение долга по зарплате.

С президентом они хотят обсудить еще ряд вопросов, среди которых запрет на поставки российского угля, возобновление работы шах, снятие с должности председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса.

- Весь цивилизованный мир сегодня стал свидетелями того, как «демократическая» власть, «народная» полиция плюет на Конституцию, на право украинского на мирный протест,- написал в фейсбуке Волынец.

Он сообщил, что полиция забрала палатки шахтеров. В Киев горняки приехали со всех регионов страны, ночевали прямо под окнами офиса президента. Зеленский к шахтерам не вышел, но в Верховной раде на фоне митинга приняли решение провести заседание комитета по энергетике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787830" frameborder="0"></iframe> Шахтеры стучат касками у офиса Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU