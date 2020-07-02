Шахтеры третий день митингуют у офиса Зеленского
Украинские шахтеры третий день собираются у офиса президента Владимира Зеленского. Акцию глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал бессрочной. Главное требование митингующих - погашение долга по зарплате.
С президентом они хотят обсудить еще ряд вопросов, среди которых запрет на поставки российского угля, возобновление работы шах, снятие с должности председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса.
- Весь цивилизованный мир сегодня стал свидетелями того, как «демократическая» власть, «народная» полиция плюет на Конституцию, на право украинского на мирный протест,- написал в фейсбуке Волынец.
Он сообщил, что полиция забрала палатки шахтеров. В Киев горняки приехали со всех регионов страны, ночевали прямо под окнами офиса президента. Зеленский к шахтерам не вышел, но в Верховной раде на фоне митинга приняли решение провести заседание комитета по энергетике.
Шахтеры стучат касками у офиса Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU