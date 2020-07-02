2020-07-02T12:27:41+03:00
В мире

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

По рекомендации врачей он пока останется на самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Политик вылечился почти за две неделиПолитик вылечился почти за две неделиФото: Twitter.com
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Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом 2 июля сообщили в его пресс-службе. Положительный тест на Covid-19 первый президент Казахстана получил 18 июня. Несмотря на заражение, он продолжил работать, но дистанционно.

- У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат,- написал в твиттере пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай.

Он уточнил, что Назарбаев будет работать дистанционно, по совету врачей больше времени уделит прогулкам на свежем воздухе.

Назарбаев по совету врачей стал чаще гулять на свежем воздухе Фото: Twitter.com

Назарбаев по совету врачей стал чаще гулять на свежем воздухеФото: Twitter.com

Пресс-секретарь опубликовал два снимка - фотографию Нурсултана Назарбаева на прогулке, и скриншот телефона, на котором установлено приложение, отслеживающее, сколько человек ходит, какое расстояние прошел и сколько калорий потратил. Судя по данным за 2 июля, политик занимался ходьбой больше 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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