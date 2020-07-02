2020-07-02T12:43:31+03:00
Общество

На коронавирусные выплаты медикам в июле кабмин выделит 7,5 миллиардов рублей

Врачи, младший и средний медперсонал, работающие с зараженными Covid-19, имеют право на доплату
Юлия САЛЬНИКОВА
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Медики получат от 25 до 80 тысяч рублейМедики получат от 25 до 80 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве выделят 7,5 миллиардов рублей на выплаты для медиков за июль. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 млрд рублей на президентские выплаты для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом,- приводит его слова ТАСС.

Спецвыплаты назначены по инициативе президента Владимира Путина.

Это дополнительные деньги, которые назначают помимо основной зарплаты медикоам. Размер выплаты - 80, 50 и 25 тысяч рублей. Глава государства поручил не облагать эту выплату налогами, медики должны получить ровно столько, сколько им пообещали. Премьер Мишустин потребовал от глав регионов и профильных чиновников не допускать задержек в перечислении средств врачам.

Кроме того медикам положены отдельные доплаты за смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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