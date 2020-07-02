2020-07-02T13:07:14+03:00
Политика

Официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию опубликуют 3 июля

У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты, и ещё три, чтобы опубликовать их
Ася КУЗНЕЦОВА
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Элла Памфилова сообщила, когда будут объявлены итоги голосованияЭлла Памфилова сообщила, когда будут объявлены итоги голосованияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальные итоги по поправкам в Конституцию опубликуют завтра, 3 июля, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Сайт KP.ru ведёт трансляцию объявления итогов голосования.

Отмечается, что у Центральной избирательной комиссии есть пять дней, чтобы подсчитать результаты, и ещё три, чтобы опубликовать их.

- Если больше половины участников плебисцита проголосовали за, обновленная конституция вступит в силу - со дня публикации итогов голосования, - добавила глава ЦИК.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что часть жителей Москвы и Нижегородской области смогла принять участия в голосовании онлайн. Он продлилось с 25 по 30 июня, а последним днём очного голосования было назначено 1 июля.

Избирательные участки закрылись 1 июля в 20.00. После этого счетные комиссии приступили к подведению итогов.

Результатами голосования утром 2 июля были названы 77,92% голосов за и 21,27% против.

Предварительные итоги: 77,92% россиян проголосовали «за» поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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