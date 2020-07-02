Эксперты объяснили, как передислокация американских войск отразится на отношениях с РФ
В США задумались о переброске части войск, дислоцированных в Германии, в Польшу. Это укрепит боеспособность НАТО и станет инструментом «сдерживания» России, заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.
По мнению российских экспертов, подобный шаг может усугубить отношения США и России.
- Фраза представителя Пентагона о «сдерживании» России позволяет говорить о том, что в граничащей с РФ Польше всё-таки будет много американских войск. Такое положение дел не сулит ничего хорошего для отношений между Москвой и НАТО, - комментирует RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Еще один вопрос, который беспокоит многих – будет ли передислоцировано тактическое ядерное оружие, которое со времён холодной войны размещено в ФРГ.
В Польше уверяют, что разговоров на данную тему не ведется, хотя посол США в Варшаве допустил вероятность переброски.
Сегодня в ФРГ находится до 20 тактических ядерных бомб B61.
- Америка первой начала разговоры о возможности перевода ядерного оружия в Польшу. И как мне представляется, такой вариант исключать нельзя. Тем более мы не знаем, из каких районов Германии будут передислоцированы войска, какое у них вооружение, — подчеркнул Васильев.
Ранее телеканал "360" сообщал, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис положительно оценил передислокацию части американских военных из Германии в Польшу.
ИСТОЧНИК KP.RU