В МИД России назвали "голословными утверждениями" публикацию о сговоре с талибами*

2 Июль 2020 2020-07-02T12:58:28+03:00

NYT опубликовало статью, в которой назвала "посредника" в "сговоре" России и "Талибана"* в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне NYT опубликовало статью, в которой назвала "посредника" в "сговоре" России и "Талибана"* в Афганистане

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В Министерстве иностранных дел России новую публикацию The New York Times о "сговоре" России с талибами* назвали голословными утверждениями.

- Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения, - заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Дипломат также отметил, что никогда не слышал о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи, которого NYT называет главным посредником между Москвой и Талибаном*.

Кабулов добавил в беседе с РИА Новости, что статья вызывает больше вопросов, чем даёт ответов, и отметил, что "фальшивки тоже надо готовить тщательно".

Напомним, сайт KP.ru сообщал о статье газеты New York Times, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы обещали вознаграждение афганским боевикам за атаки на военных США. Публикация вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов. Ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что разведка не стала сообщать об этом ему или вице-президенту, поскольку сама не признала эту информацию достоверной.

Затем в газете The Washington Post вышла статья, в которой сказано, что приписываемые России "попытки наградить афганских боевиков" за убийство американцев якобы спровоцировали гибель нескольких военных США в Афганистане. В материале WP ссылается на анонимные источники в администрации Штатов.

* Запрещённая на территории России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU