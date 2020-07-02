В МИД России назвали "голословными утверждениями" публикацию о сговоре с талибами*
В Министерстве иностранных дел России новую публикацию The New York Times о "сговоре" России с талибами* назвали голословными утверждениями.
- Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения, - заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Дипломат также отметил, что никогда не слышал о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи, которого NYT называет главным посредником между Москвой и Талибаном*.
Кабулов добавил в беседе с РИА Новости, что статья вызывает больше вопросов, чем даёт ответов, и отметил, что "фальшивки тоже надо готовить тщательно".
Напомним, сайт KP.ru сообщал о статье газеты New York Times, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы обещали вознаграждение афганским боевикам за атаки на военных США. Публикация вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов. Ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что разведка не стала сообщать об этом ему или вице-президенту, поскольку сама не признала эту информацию достоверной.
Затем в газете The Washington Post вышла статья, в которой сказано, что приписываемые России "попытки наградить афганских боевиков" за убийство американцев якобы спровоцировали гибель нескольких военных США в Афганистане. В материале WP ссылается на анонимные источники в администрации Штатов.
* Запрещённая на территории России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU