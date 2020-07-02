2020-07-02T12:47:28+03:00
Общество

Россияне реже других планируют отдых заранее

В нашей стране особенно развит спонтанный туризм
Елена АКИМОВА
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Россияне чаще других выбирают спонтанный туризмРоссияне чаще других выбирают спонтанный туризмФото: Олег УКЛАДОВ
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В России больше, чем в других странах развит спонтанный туризм. Это связано с отсутствием привычки у россиян планировать отдых заранее. Об этом в кулуарах Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Данную особенность Федоров назвал «российской спецификой».

- Мы хуже европейцев умеем планировать и меньше этим занимаемся. Потому что жизнь наша часто перемежается кризисами разнообразными, - рассуждает собеседник NEWS.ru.

Причина в том, что часто планы россиян не совпадают с реальностью. А порой мешают дополнительные факторы, например инфляция.

- Резко всё подорожало, и ты уже не можешь себе позволить какое-то направление. Отсюда развитие спонтанного, импульсного туризма, - заключил Федоров.

Кстати, туризм – это та категория, на которой россияне готовы экономить во время кризиса.

С 1 июля более 60 российских регионах открылись для туристов. В большинстве из них не требуются справки о заболевании, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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