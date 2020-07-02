Мишустин заявил, что повторную выплату на детей получат 28 миллионов семей

2 Июль 2020 2020-07-02T12:58:19+03:00

Единовременное пособие в 10 тысяч рублей положено на каждого ребенка до 16 лет

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Премьер-министр Михаил Мишустин назвал число семей, которые получат президентскую выплату на детей в июле.

Единовременное пособие размером в 10 тысяч рублей положено каждой семье, где есть дети до 16 лет. Причем, выплата назначается не на семью, а на ребенка, если родители воспитывают несколько малышей, то 10 тысяч выдадут на каждого.

- Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей,- приводит его слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU