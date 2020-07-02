2020-07-02T13:30:17+03:00
Происшествия

В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек

Ущерб составил порядка одного миллиона рублей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москве мужчина украл два грузовика фисташек у бизнесменаВ Москве мужчина украл два грузовика фисташек у бизнесменаФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Директор одной крупной компаний в Московском районе Бирюлево Западное обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, со склада в Ступинском проезде кто-то тайно похитил 14 паллетов фисташек. Ущерб составил более одного миллиона рублей, сообщается в столичном главке МВД.

Похищенное вскоре было обнаружено в поселке Мосрентген. Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий. Похититель был знаком с владельцем фирмы и даже имел ключи от его склада, которыми он и воспользовался.

Предварительно арендовав два грузовика, злоумышленник, приехал на территорию склада, открыл его и похитил фисташки.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские разыскивают возможных соучастников деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД России заявили, что Китай был первой жертвой, а не источником коронавируса
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию
Медведев заявил, что в "Сколково" создают тест-системы и лекарство от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов можно работать во время жары
Запрет на международные полеты продлен Росавиацией до 1 августа
Авария произошла на газовом узле в Московской области
В Москве произошёл пожар в жилом доме на Тверской улице
В Минобрнауки посоветовали абитуриентам подавать документы в вузы онлайн
Хакеры стали активнее атаковать «удаленку»
Эндокринолог назвала продукты, вызывающие изжогу
На Кубани более 350 школ подключат к высокоскоростному интернету
Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек