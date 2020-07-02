2020-07-02T13:46:06+03:00
В мире

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 17 минут

Софийский собор из музея стал мечетью
Ася КУЗНЕЦОВА
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На принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минутНа принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принятие решение об изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть заняло у Госсовета Турции 17 минут. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё в начале июня поручил решение этого вопроса своим помощникам. Тогда он отмечал, что люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно. Решение Госсовета будет оглашено в течение 15 дней, сообщает CNN.

Собор Святой Софии расположен в европейской части Стамбула. Его строили по указанию императора Юстиниана в Византии с 532 по 537 год. Собор возвели, чтобы увековечить славу Константинополя.

После падения Византии собор стал мечетью, а при правлении Ататюрка в 1935 году стал музеем.

В марте 2018 года Эрдоган зачитал в соборе строки из Корана, прославляющие "завоевателей Стамбула", которые оставили собор в наследство Турции. Этот жест осудили в Афинах, поскольку собор был христианским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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